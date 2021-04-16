Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

НАШ. Пятница. Вечер. Встреча Зеленского с Макроном. Эскалация на Донбассе. Спивак, Куликов, Ставнийчук 16.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. НАШ
НАШ 16.04.2021. Пятница. Вечер. Встреча Зеленского с Макроном. Эскалация на Донбассе. Спивак, Куликов, Ставнийчук
16.04.2021 16.04.2021 15.04.2021 15.04.2021 15.04.2021 14.04.2021 14.04.2021 13.04.2021 13.04.2021 13.04.2021
Еще

НАШ - Пятница. Вечер. Встреча Зеленского с Макроном. Эскалация на Донбассе. Спивак, Куликов, Ставнийчук (16 Апреля 2021)

25 просмотров
1
0
Поделиться
НАШ
НАШ
Подписаться

Опубликовано: 16 Апреля 2021

В ефірі телеканалу НАШ головне ток-шоу тижня «П’ЯТНИЦЯ. ВЕЧІР» з Максом Назаровим, Ангеліною Пичик, Володимиром Полуєвим та Анною Степанець. 
Гості студії:
– Співак Дмитро, керівник платформи "Національна стратегія розвитку"
– Качний Олександр, народний депутат, фракція “Опозиційна платформа - За життя”
– Казанський Денис, член української делегації в ТКГ
– Маслов Денис,  народний депутат України, "Слуга народу"   
– Ткаченко Максим,  народний депутат України, фракція "Слуга народу"  
– Дяченко Олена, політичний експерт
– Кучеренко Олексій, народний депутат України, ВО "Батьківщина"
– Куликов Кирило, народний депутат VI скл., керівник бюро Інтерполу України (2005-2007рр)
– Розенко Павло, віце-прем'єр-міністр (2016-2019 рр.), міністр соціальної політики України (2014-2016рр.)
– Камельчук Юрій, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
– Буймістер Людмила, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
– Ставнійчук Марина, заслужений юрист України
– Гладких Валентин, політолог
– Атаманюк Юрій, економіст
– Старіков Олег, експерт у сфері оборони та безпеки, полковник СБУ у відставці
– Рева Андрій, міністр соціальної політики України 2016- 2019 рр.
– Долженков Олександр,  голова політради партії "НАШІ", народний депутат  VII-VIII скл.

 

Обговорювані теми: 
– Зустріч Зеленського в Макрона. Перемовини на трьох 
– Загострення ситуації на Донбасі. Нарощення військ 
– Історія відносин Україна-Росія
– Путін і Байден можуть зустрітися найближчим часом 
– НАТО. Які реальні шанси України? Реакція Росія 
– Північний потік-2.

 

Смотрите онлайн НАШ Пятница. Вечер. Встреча Зеленского с Макроном. Эскалация на Донбассе. Спивак, Куликов, Ставнийчук (16 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу