НАШ - Пятница. Вечер. Встреча Зеленского с Макроном. Эскалация на Донбассе. Спивак, Куликов, Ставнийчук (16 Апреля 2021)
Опубликовано: 16 Апреля 2021
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В ефірі телеканалу НАШ головне ток-шоу тижня «П’ЯТНИЦЯ. ВЕЧІР» з Максом Назаровим, Ангеліною Пичик, Володимиром Полуєвим та Анною Степанець.
Гості студії:
– Співак Дмитро, керівник платформи "Національна стратегія розвитку"
– Качний Олександр, народний депутат, фракція “Опозиційна платформа - За життя”
– Казанський Денис, член української делегації в ТКГ
– Маслов Денис, народний депутат України, "Слуга народу"
– Ткаченко Максим, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
– Дяченко Олена, політичний експерт
– Кучеренко Олексій, народний депутат України, ВО "Батьківщина"
– Куликов Кирило, народний депутат VI скл., керівник бюро Інтерполу України (2005-2007рр)
– Розенко Павло, віце-прем'єр-міністр (2016-2019 рр.), міністр соціальної політики України (2014-2016рр.)
– Камельчук Юрій, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
– Буймістер Людмила, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
– Ставнійчук Марина, заслужений юрист України
– Гладких Валентин, політолог
– Атаманюк Юрій, економіст
– Старіков Олег, експерт у сфері оборони та безпеки, полковник СБУ у відставці
– Рева Андрій, міністр соціальної політики України 2016- 2019 рр.
– Долженков Олександр, голова політради партії "НАШІ", народний депутат VII-VIII скл.
Обговорювані теми:
– Зустріч Зеленського в Макрона. Перемовини на трьох
– Загострення ситуації на Донбасі. Нарощення військ
– Історія відносин Україна-Росія
– Путін і Байден можуть зустрітися найближчим часом
– НАТО. Які реальні шанси України? Реакція Росія
– Північний потік-2.
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