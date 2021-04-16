В ефірі телеканалу НАШ головне ток-шоу тижня «П’ЯТНИЦЯ. ВЕЧІР» з Максом Назаровим, Ангеліною Пичик, Володимиром Полуєвим та Анною Степанець.

Гості студії:

– Співак Дмитро, керівник платформи "Національна стратегія розвитку"

– Качний Олександр, народний депутат, фракція “Опозиційна платформа - За життя”

– Казанський Денис, член української делегації в ТКГ

– Маслов Денис, народний депутат України, "Слуга народу"

– Ткаченко Максим, народний депутат України, фракція "Слуга народу"

– Дяченко Олена, політичний експерт

– Кучеренко Олексій, народний депутат України, ВО "Батьківщина"

– Куликов Кирило, народний депутат VI скл., керівник бюро Інтерполу України (2005-2007рр)

– Розенко Павло, віце-прем'єр-міністр (2016-2019 рр.), міністр соціальної політики України (2014-2016рр.)

– Камельчук Юрій, народний депутат України, фракція "Слуга народу"

– Буймістер Людмила, народний депутат України, фракція "Слуга народу"

– Ставнійчук Марина, заслужений юрист України

– Гладких Валентин, політолог

– Атаманюк Юрій, економіст

– Старіков Олег, експерт у сфері оборони та безпеки, полковник СБУ у відставці

– Рева Андрій, міністр соціальної політики України 2016- 2019 рр.

– Долженков Олександр, голова політради партії "НАШІ", народний депутат VII-VIII скл.

Обговорювані теми:

– Зустріч Зеленського в Макрона. Перемовини на трьох

– Загострення ситуації на Донбасі. Нарощення військ

– Історія відносин Україна-Росія

– Путін і Байден можуть зустрітися найближчим часом

– НАТО. Які реальні шанси України? Реакція Росія

– Північний потік-2.

Смотрите онлайн НАШ Пятница. Вечер. Встреча Зеленского с Макроном. Эскалация на Донбассе. Спивак, Куликов, Ставнийчук (16 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.