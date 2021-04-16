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Вашингтон ввел новые санкции против Москвы, сообщили в Белом доме.

С 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния.

Также Вашингтон ввел ограничения против шести российских технологических компаний, которые, как заявлено, "оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб". В перечень попал военный технополис "Эра".

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