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Политическая Россия. "Байден пытался задушить Россию, но обломался!": Новые санкции США 16.04.2021

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Политическая Россия 16.04.2021. "Байден пытался задушить Россию, но обломался!": Новые санкции США
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Политическая Россия - "Байден пытался задушить Россию, но обломался!": Новые санкции США (16 Апреля 2021)

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Опубликовано: 16 Апреля 2021

Вашингтон ввел новые санкции против Москвы, сообщили в Белом доме. 

 

С 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния. 

 

Также Вашингтон ввел ограничения против шести российских технологических компаний, которые, как заявлено, "оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб". В перечень попал военный технополис "Эра".

 

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