Политическая Россия - "Байден пытался задушить Россию, но обломался!": Новые санкции США (16 Апреля 2021)
Опубликовано: 16 Апреля 2021
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Вашингтон ввел новые санкции против Москвы, сообщили в Белом доме.
С 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния.
Также Вашингтон ввел ограничения против шести российских технологических компаний, которые, как заявлено, "оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб". В перечень попал военный технополис "Эра".
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