В этом выпуске:

- После новых американских санкций России стоит задуматься о необходимости использовать доллар, заявила Захарова;

- Байден объявил – американские войска всё-таки покинут Афганистан;

- Китай в марте показал рекордный с 92-го рост экономики;

- Нефтяникам дадут еще больше денег на удержание цен на бензин;

- В вышке раскритиковали пенсионную реформу;

- Владельцы люксовых брендов за время пандемии нарастили продажи в России;

- Ил-96-400 не пойдет в серию, сообщили в объединенной авиастроительной корпорации;

- Минстрою предложили увеличить госпомощь застройщикам;

- В России от коронавируса привились больше 8 миллионов граждан.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Расстанемся с долларом. Поможем нефтяникам. Поможем застройщикам. Галопом по Европам (16 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.