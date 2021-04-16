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Константин Сёмин. Расстанемся с долларом. Поможем нефтяникам. Поможем застройщикам. Галопом по Европам 16.04.2021

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Константин Сёмин 16.04.2021. Расстанемся с долларом. Поможем нефтяникам. Поможем застройщикам. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Расстанемся с долларом. Поможем нефтяникам. Поможем застройщикам. Галопом по Европам (16 Апреля 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 16 Апреля 2021

В этом выпуске:
- После новых американских санкций России стоит задуматься о необходимости использовать доллар, заявила Захарова;
- Байден объявил – американские войска всё-таки покинут Афганистан;
- Китай в марте показал рекордный с 92-го рост экономики;
- Нефтяникам дадут еще больше денег на удержание цен на бензин;
- В вышке раскритиковали пенсионную реформу;
- Владельцы люксовых брендов за время пандемии нарастили продажи в России;
- Ил-96-400 не пойдет в серию, сообщили в объединенной авиастроительной корпорации;
- Минстрою предложили увеличить госпомощь застройщикам;
- В России от коронавируса привились больше 8 миллионов граждан.

 

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