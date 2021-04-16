Царьград. Главное - Пенсий не будет: умники во власти и в «вышке» опасней санкций Байдена (16 Апреля 2021)
Опубликовано: 16 Апреля 2021
Ведущие: Юрий Пронько
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В России может вырасти количество граждан, не имеющих права на страховую пенсию по старости. Об этом заявили эксперты т.н. Высшей школы экономики (ВШЭ) в докладе «Российская пенсионная система в контексте долгосрочных вызовов и национальных целей развития». Причины связаны с растущей теневой занятостью и низкими зарплатами.
Те решения, которые ранее были приняты в части пенсионной реформы, данную проблему не решают. Аналитики признают, что риски остаться без страховой пенсии, конечно, имеются, но необходимо помнить, что социальная пенсия – это «пособие по нищете». Что в реальности грозит простым людям?
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