Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. Не валяй дурака, Америка. Противоречивый Байден. НАТО выбрало себе врага. Плацдарм Леонкова 16.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE 16.04.2021. Не валяй дурака, Америка. Противоречивый Байден. НАТО выбрало себе врага. Плацдарм Леонкова
16.04.2021 16.04.2021 16.04.2021 16.04.2021 15.04.2021 15.04.2021 15.04.2021 15.04.2021 15.04.2021 14.04.2021
Еще

Соловьёв LIVE - Не валяй дурака, Америка. Противоречивый Байден. НАТО выбрало себе врага. Плацдарм Леонкова (16 Апреля 2021)

87 просмотров
5
0
Поделиться
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 16 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Плацдарм Леонкова» в эфире.

Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском стриме обсудит все главные военные новости с квалифицированной оценкой. О чём мы поговорим сегодня:

 

- Противоречивый Байден
- Разведка США определилась с будущим мира
- НАТО выбрало себе врага.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Не валяй дурака, Америка. Противоречивый Байден. НАТО выбрало себе врага. Плацдарм Леонкова (16 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу