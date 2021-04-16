Соловьёв LIVE - Не валяй дурака, Америка. Противоречивый Байден. НАТО выбрало себе врага. Плацдарм Леонкова (16 Апреля 2021)
Опубликовано: 16 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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«Плацдарм Леонкова» в эфире.
Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском стриме обсудит все главные военные новости с квалифицированной оценкой. О чём мы поговорим сегодня:
- Противоречивый Байден
- Разведка США определилась с будущим мира
- НАТО выбрало себе врага.
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