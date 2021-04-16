Что США хотят от России? Яков Кедми о заявлении Байдена и главном страхе американцев

США предложили России встречу. Яков Кедми о переговорах Байдена и Путина и новых санкциях

«Плацдарм Леонкова» в эфире.

Военный эксперт Алексей Леонков в своём авторском стриме обсудит все главные военные новости с квалифицированной оценкой. О чём мы поговорим сегодня:

- Противоречивый Байден

- Разведка США определилась с будущим мира

- НАТО выбрало себе врага.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Не валяй дурака, Америка. Противоречивый Байден. НАТО выбрало себе врага. Плацдарм Леонкова (16 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.