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Свобода слова Савика Шустера. Две войны 16.04.2021

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Свобода слова Савика Шустера 16.04.2021. Две войны
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Свобода слова Савика Шустера - Две войны (16 Апреля 2021)

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Свобода слова Савика Шустера
Свобода слова Савика Шустера
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Опубликовано: 16 Апреля 2021

– Результати ексклюзивного опитування «Свободи слова Савіка Шустера»: хто в Україні має нести відповідальність за подолання пандемії — Президент, уряд чи місцева влада?
– Російські війська на українських кордонах: до чого нам готуватися?
– Чи бояться українці, що Путін захопить інші території України?

 

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