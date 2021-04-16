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Сенат. Закон об иноагентах. Коммерциализация космоса. Развитие регионального туризма 16.04.2021

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Сенат с Юрием Богдановым 16.04.2021. Закон об иноагентах. Коммерциализация космоса. Развитие регионального туризма
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Сенат с Юрием Богдановым - Закон об иноагентах. Коммерциализация космоса. Развитие регионального туризма (16 Апреля 2021)

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Опубликовано: 16 Апреля 2021

Ведущие: Юрий Богданов

Первой вакциной "Спутник V", произведенной в Белоруссии, привился министр здравоохранения этой республики. До конца месяца на местных мощностях планируется выпустить полмиллиона доз. На этом фоне Москва и Минск намерены поэтапно восстановить железнодорожное и авиасообщение. Об этом в белорусской столице Михаил Мишустин говорил с президентом Лукашенко.

 

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