Первой вакциной "Спутник V", произведенной в Белоруссии, привился министр здравоохранения этой республики. До конца месяца на местных мощностях планируется выпустить полмиллиона доз. На этом фоне Москва и Минск намерены поэтапно восстановить железнодорожное и авиасообщение. Об этом в белорусской столице Михаил Мишустин говорил с президентом Лукашенко.

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