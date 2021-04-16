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Соловьёв LIVE. Указ Байдена - объявление войны? Что делать? Слив данных ботов Навального. СМЕРШ 16.04.2021

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Соловьёв LIVE 16.04.2021. Указ Байдена - объявление войны? Что делать? Слив данных ботов Навального. СМЕРШ
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Соловьёв LIVE - Указ Байдена - объявление войны? Что делать? Слив данных ботов Навального. СМЕРШ (16 Апреля 2021)

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Опубликовано: 16 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня: 

 

Срочно: указ Байдена о чрезвычайной ситуации — объявление войны России. Что делать? Как победить врага?

Новая фаза гибридной войны против России: Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности.

 

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