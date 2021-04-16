Что США хотят от России? Яков Кедми о заявлении Байдена и главном страхе американцев

США предложили России встречу. Яков Кедми о переговорах Байдена и Путина и новых санкциях

Не валяй дурака, Америка. Противоречивый Байден. НАТО выбрало себе врага. Плацдарм Леонкова

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:

Срочно: указ Байдена о чрезвычайной ситуации — объявление войны России. Что делать? Как победить врага?

Новая фаза гибридной войны против России: Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности.

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