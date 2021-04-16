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Дождь. «Чтобы не перестреляли друг друга»: зачем Байден позвал Путина на саммит 16.04.2021

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Телеканал Дождь 16.04.2021. «Чтобы не перестреляли друг друга»: зачем Байден позвал Путина на саммит
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Телеканал Дождь - «Чтобы не перестреляли друг друга»: зачем Байден позвал Путина на саммит (16 Апреля 2021)

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Опубликовано: 17 Апреля 2021

Президент США предложил Владимиру Путину провести двусторонний саммит. Что означают новые ограничения для России и о чем президенты США и России будут говорить на встрече? Михаил Фишман обсудил с политологом, профессором университета New School в Нью-Йорке Ниной Хрущевой.

 

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