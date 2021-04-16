Заявление Байдена по санкциям против России. Утечка данных с сайта о митинге в поддержку Навального

Как Байден сделал подарок Путину и почему нет санкций из-за Донбасса и Навального

Президент США предложил Владимиру Путину провести двусторонний саммит. Что означают новые ограничения для России и о чем президенты США и России будут говорить на встрече? Михаил Фишман обсудил с политологом, профессором университета New School в Нью-Йорке Ниной Хрущевой.

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