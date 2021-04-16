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Международное обозрение 16.04.2021

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Международное обозрение 16.04.2021
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Международное обозрение (16 Апреля 2021)

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Международное обозрение
Международное обозрение
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Опубликовано: 17 Апреля 2021

Ведущие: Евгений Примаков

Северная Корея переживает трудности из-за санкций и пандемии. Власти официально признали, что местами стране грозит даже голод. Экономика КНДР не смогла приспособится к новым условиям, Пхеньян просит помощи у Пекина. Тем временем, Китай задумался о развитии электронного юаня, и это вызывает болезненную реакцию в США, где опасаются, что новая электронная валюта может составить конкуренцию доллару. Экология как новая площадка борьбы. Кто считает выбросы, тот и прав?

 

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