Северная Корея переживает трудности из-за санкций и пандемии. Власти официально признали, что местами стране грозит даже голод. Экономика КНДР не смогла приспособится к новым условиям, Пхеньян просит помощи у Пекина. Тем временем, Китай задумался о развитии электронного юаня, и это вызывает болезненную реакцию в США, где опасаются, что новая электронная валюта может составить конкуренцию доллару. Экология как новая площадка борьбы. Кто считает выбросы, тот и прав?

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