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«Министр» 17.04.2021

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Видео 17.04.2021. «Министр»
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Видео - «Министр» (17 Апреля 2021)

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Опубликовано: 17 Апреля 2021

Руководитель федерального уровня, государственный человек, министр обороны России - вот уже 30 лет Сергей Шойгу работает в правительстве России.

 

Он первым возглавил Российский корпус спасателей, важную и нужную организацию, впоследствии ставшую Государственным комитетом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а позже - профильным министерством, МЧС, которое стало лучшим в мире спасательным ведомством.

 

В документальном фильме «Министр» сам Сергей Шойгу и многие, кто с ним встречался и работал, вспомнили, как все начиналось, и рассказали о самых важных событиях этих тридцати лет.

 

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