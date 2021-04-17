Видео - «Министр» (17 Апреля 2021)
Опубликовано: 17 Апреля 2021
Сергей Михеев. Комментарий Сергея Михеева к видео Николая Старикова по поводу обвинений Евгения Фёдорова
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Руководитель федерального уровня, государственный человек, министр обороны России - вот уже 30 лет Сергей Шойгу работает в правительстве России.
Он первым возглавил Российский корпус спасателей, важную и нужную организацию, впоследствии ставшую Государственным комитетом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а позже - профильным министерством, МЧС, которое стало лучшим в мире спасательным ведомством.
В документальном фильме «Министр» сам Сергей Шойгу и многие, кто с ним встречался и работал, вспомнили, как все начиналось, и рассказали о самых важных событиях этих тридцати лет.
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