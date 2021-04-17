Видео - Shuster online. «Путин одержим идеей создания старой советской империи»: Шушкевич о провокациях России (17 Апреля 2021)
Опубликовано: 17 Апреля 2021
Shuster online. Командующий ООС Сергей Наев ответил, готовы ли украинские войска к наступлению российской армии
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Бывший председатель Верховного Совета Республики Беларусь, один из подписантов Беловежских соглашений, Станислав Шушкевич, прокомментировал военные провокации РФ на украинских границах.
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