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Shuster online. Поддержит ли президент Франции Эммануэль Макрон Украину во время агрессии со стороны РФ 17.04.2021

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Видео 17.04.2021. Shuster online. Поддержит ли президент Франции Эммануэль Макрон Украину во время агрессии со стороны РФ
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Видео - Shuster online. Поддержит ли президент Франции Эммануэль Макрон Украину во время агрессии со стороны РФ (17 Апреля 2021)

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Опубликовано: 17 Апреля 2021

Бывший полномочный представитель посла Франции в Конго Жан-Эли Малкин рассказал, на какую поддержку от Франции может рассчитывать Украина.

 

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