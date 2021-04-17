Видео - Shuster online. Когда США увеличат количество своих военных в Украине (17 Апреля 2021)
Опубликовано: 17 Апреля 2021
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Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін відвідала церемонію в Центрі бойової підготовки в Яворові (Львівська область) та заявила про можливість збільшення кількості військових США.
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