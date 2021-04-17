Shuster online. Командующий ООС Сергей Наев ответил, готовы ли украинские войска к наступлению российской армии

Shuster online. Поддержит ли президент Франции Эммануэль Макрон Украину во время агрессии со стороны РФ

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін відвідала церемонію в Центрі бойової підготовки в Яворові (Львівська область) та заявила про можливість збільшення кількості військових США.

Смотрите онлайн Видео Shuster online. Когда США увеличат количество своих военных в Украине (17 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.