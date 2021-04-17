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Николай Стариков. Армен Гаспарян: «оппозиция» и технология десакрализация власти 17.04.2021

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Николай Стариков 17.04.2021. Армен Гаспарян: «оппозиция» и технология десакрализация власти
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Николай Стариков - Армен Гаспарян: «оппозиция» и технология десакрализация власти (17 Апреля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 17 Апреля 2021

Ведущие: Николай Стариков

Желанным постоянным гостем в программе «По-СтАриковски» всегда является известный писатель, политолог и радиоведущий Армен Гаспарян.

 

Только недавно мы говорили с ним о «новинках цветных технологий в событиях в Белоруссии», как появился повод поговорить о технологиях десакрализации власти.

 

- Что такое «десакрализации власти»?
- Как она происходит в России и за рубежом, в чем ее суть?
- Каким образом ее используют иностранные агенты из ФБК, соболя и прочие «оппозверки»?
- Почему слово «оппозиция» по отношению к таким людям и структурам надо брать в кавычки, и что такое настоящая оппозиции власти?
- Бывает ли обратная ситуация: когда власть «сакрализуется»?
- Какие книги в последнее время читает Армен Гаспарян и в какой учебник истории он написал целую главу?
- Как бороться с попытками десакрализации власти, есть ли готовый рецепт?

 

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