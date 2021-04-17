Желанным постоянным гостем в программе «По-СтАриковски» всегда является известный писатель, политолог и радиоведущий Армен Гаспарян.

Только недавно мы говорили с ним о «новинках цветных технологий в событиях в Белоруссии», как появился повод поговорить о технологиях десакрализации власти.

- Что такое «десакрализации власти»?

- Как она происходит в России и за рубежом, в чем ее суть?

- Каким образом ее используют иностранные агенты из ФБК, соболя и прочие «оппозверки»?

- Почему слово «оппозиция» по отношению к таким людям и структурам надо брать в кавычки, и что такое настоящая оппозиции власти?

- Бывает ли обратная ситуация: когда власть «сакрализуется»?

- Какие книги в последнее время читает Армен Гаспарян и в какой учебник истории он написал целую главу?

- Как бороться с попытками десакрализации власти, есть ли готовый рецепт?

Смотрите онлайн Николай Стариков Армен Гаспарян: «оппозиция» и технология десакрализация власти (17 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.