Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время в 21:00 16.04.2021

  1. Главная
  2. Первый
  3. Время в 21:00
Время в 21:00 16.04.2021
16.04.2021 15.04.2021 14.04.2021 13.04.2021 12.04.2021 11.04.2021 10.04.2021 09.04.2021 08.04.2021 07.04.2021
Еще

Время в 21:00 (16 Апреля 2021)

17 просмотров
1
0
Поделиться
Время в 21:00
Время в 21:00
Подписаться

Опубликовано: 17 Апреля 2021

Смотрите в этом выпуске: ответ Москвы на американские санкции, детали Владимир Путин обсудил с постоянными участниками Совета безопасности; Джо Байден на словах все еще хочет выстраивать стабильные отношения с Россией; вакцинация от коронавируса в центре внимания итоговой коллегии Минздрава; советы врачей о том, как аллергикам пережить сезон цветения; главный онколог Москвы Игорь Хатьков стал почетным членом Американской ассоциации хирургов; поздравления с днем рождения принимает актер Сергей Никоненко.

 

Смотрите онлайн Время в 21:00 (16 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу