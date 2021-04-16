Смотрите в этом выпуске: ответ Москвы на американские санкции, детали Владимир Путин обсудил с постоянными участниками Совета безопасности; Джо Байден на словах все еще хочет выстраивать стабильные отношения с Россией; вакцинация от коронавируса в центре внимания итоговой коллегии Минздрава; советы врачей о том, как аллергикам пережить сезон цветения; главный онколог Москвы Игорь Хатьков стал почетным членом Американской ассоциации хирургов; поздравления с днем рождения принимает актер Сергей Никоненко.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (16 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.