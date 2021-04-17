Свежим поводом для троллинга Любы Соболь стал приговор, вынесенный ей по делу о незаконном проникновении этой навальнистки в чужое жилище. Сразу после оглашения решения суда Евгений Пригожин выразил готовность предоставить светлоликой либералке возможность отбывать исправительные работы на одном из принадлежащих бизнесмену предприятий.

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