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Политическая Россия. Суд огласил приговор Соболь, и Пригожин тут же затроллил навальнистку 17.04.2021

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Политическая Россия 17.04.2021. Суд огласил приговор Соболь, и Пригожин тут же затроллил навальнистку
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Политическая Россия - Суд огласил приговор Соболь, и Пригожин тут же затроллил навальнистку (17 Апреля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 17 Апреля 2021

Свежим поводом для троллинга Любы Соболь стал приговор, вынесенный ей по делу о незаконном проникновении этой навальнистки в чужое жилище. Сразу после оглашения решения суда Евгений Пригожин выразил готовность предоставить светлоликой либералке возможность отбывать исправительные работы на одном из принадлежащих бизнесмену предприятий.

 

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