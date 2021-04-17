В Питере нить. Сегодняшний красивый Петербург и некрасивая Украинская история. Украинский консул задержан за шпионаж, ждем подробностей. После Гагаринского юбилея этим утром возвращение космонавтов и астронавтов. Кто и как вернулся и какое кино про космос показывают прямо под сводами планетария?

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