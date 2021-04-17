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Вести в субботу 17.04.2021

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Вести в субботу с Сергеем Брилевым 17.04.2021
17.04.2021 10.04.2021 03.04.2021 27.03.2021 20.03.2021 13.03.2021 06.03.2021 27.02.2021 20.02.2021 13.02.2021
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Вести в субботу с Сергеем Брилевым (17 Апреля 2021)

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Вести в субботу
Вести в субботу
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Опубликовано: 17 Апреля 2021

Ведущие: Сергей Брилёв

В Питере нить. Сегодняшний красивый Петербург и некрасивая Украинская история. Украинский консул задержан за шпионаж, ждем подробностей. После Гагаринского юбилея этим утром возвращение космонавтов и астронавтов. Кто и как вернулся и какое кино про космос показывают прямо под сводами планетария?

 

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