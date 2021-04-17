Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России "иностранным агентом") и другим организациям Алексея Навального грозит статус экстремистов. В ФБК ожидают "мрачные времена" и "сотни новых уголовных дел": под запрет попадает символика и пожертвования для организаций с таким статусом, риски возможны даже для волонтеров.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Ликвидация ФБК: чем грозит сторонникам Навального статус экстремистов (17 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.