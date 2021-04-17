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Соловьёв LIVE. Ликвидация ФБК: чем грозит сторонникам Навального статус экстремистов 17.04.2021

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Соловьёв LIVE 17.04.2021. Ликвидация ФБК: чем грозит сторонникам Навального статус экстремистов
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Соловьёв LIVE - Ликвидация ФБК: чем грозит сторонникам Навального статус экстремистов (17 Апреля 2021)

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Опубликовано: 17 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России "иностранным агентом") и другим организациям Алексея Навального грозит статус экстремистов. В ФБК ожидают "мрачные времена" и "сотни новых уголовных дел": под запрет попадает символика и пожертвования для организаций с таким статусом, риски возможны даже для волонтеров.

 

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