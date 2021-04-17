Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. ФБК хотят признать экстремистами: чем это грозит? Задержание украинского консула. Открытие Мавзолея 17.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 17.04.2021. ФБК хотят признать экстремистами: чем это грозит? Задержание украинского консула. Открытие Мавзолея
17.04.2021 16.04.2021 16.04.2021 16.04.2021 16.04.2021 16.04.2021 16.04.2021 16.04.2021 15.04.2021 15.04.2021
Еще

Телеканал Дождь - ФБК хотят признать экстремистами: чем это грозит? Задержание украинского консула. Открытие Мавзолея (17 Апреля 2021)

5 просмотров
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 17 Апреля 2021

Прокуратура Москвы подала иск о признании ФБК* и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями. 
Кроме того, в прокуратуре считают, что «под этими структурами» работают иностранные организации, признанные в России нежелательными.

 

*ФБК - признан иностранным агентом.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь ФБК хотят признать экстремистами: чем это грозит? Задержание украинского консула. Открытие Мавзолея (17 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу