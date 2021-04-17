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Прокуратура Москвы подала иск о признании ФБК* и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями.

Кроме того, в прокуратуре считают, что «под этими структурами» работают иностранные организации, признанные в России нежелательными.

*ФБК - признан иностранным агентом.

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