Телеканал Дождь - ФБК хотят признать экстремистами: чем это грозит? Задержание украинского консула. Открытие Мавзолея (17 Апреля 2021)
Опубликовано: 17 Апреля 2021
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Прокуратура Москвы подала иск о признании ФБК* и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями.
Кроме того, в прокуратуре считают, что «под этими структурами» работают иностранные организации, признанные в России нежелательными.
*ФБК - признан иностранным агентом.
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