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Постскриптум 17.04.2021

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Постскриптум с Алексеем Пушковым 17.04.2021
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Постскриптум с Алексеем Пушковым (17 Апреля 2021)

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Постскриптум
Постскриптум
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Опубликовано: 17 Апреля 2021

Ведущие: Алексей Пушков

В выступлении Байдена был угрожающий намёк, мол, если действия России вновь не понравятся Вашингтону, то санкции будут дополнительно ужесточены. Трудно рассматривать его обращение как протянутую руку, скорее это оправдание собственных враждебных действий с угрозой их расширения при стремлении всё же поставить конфронтацию под контроль, чтобы по мере ее развития не пострадали сами Штаты. Именно в таком свете стоит рассматривать предложение о встрече с Путиным, тем более, что Байден сам подрывает условия предложенной им же встречи.

 

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Комментариев: 1
Лариса Куперман
17 Апреля 2021, 21:05
Про атлантобандерштат было смешнее, чем про филиал психушки с Малой Бронной :)
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