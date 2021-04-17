В выступлении Байдена был угрожающий намёк, мол, если действия России вновь не понравятся Вашингтону, то санкции будут дополнительно ужесточены. Трудно рассматривать его обращение как протянутую руку, скорее это оправдание собственных враждебных действий с угрозой их расширения при стремлении всё же поставить конфронтацию под контроль, чтобы по мере ее развития не пострадали сами Штаты. Именно в таком свете стоит рассматривать предложение о встрече с Путиным, тем более, что Байден сам подрывает условия предложенной им же встречи.

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