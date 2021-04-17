Прокуратура Москвы подала иск о признании ФБК* и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями. В случае признания их экстремистскими на сотрудников смогут заводить уголовные дела, по которым им будет грозить до 10 лет лишения свободы, также уголовная ответственность будет грозить и за пожертвования. На связи с Дождем — политолог Глеб Павловский.

*ФБК - признан в России иностранным агентом.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Не просто ликвидация, а прямая угроза каждому»: Глеб Павловский о войне против ФБК (17 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.