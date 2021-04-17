В студии программы собираются яркие политики и эксперты, чтобы обсудить ситуацию в стране и мире. Темами для обсуждения становятся самые различные проблемы, которые беспокоят каждого жителя страны и активно обсуждаются в обществе. Каждый выпуск - это острая дискуссия и самые неожиданные вопросы, ответы на которые попробуют дать эксперты в тех или иных направлениях.

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