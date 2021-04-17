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Право знать. Сергей Михеев 17.04.2021

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Право знать 17.04.2021. Сергей Михеев
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Право знать - Сергей Михеев (17 Апреля 2021)

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Опубликовано: 17 Апреля 2021

Ведущие: Дмитрий Куликов

В студии программы собираются яркие политики и эксперты, чтобы обсудить ситуацию в стране и мире. Темами для обсуждения становятся самые различные проблемы, которые беспокоят каждого жителя страны и активно обсуждаются в обществе. Каждый выпуск - это острая дискуссия и самые неожиданные вопросы, ответы на которые попробуют дать эксперты в тех или иных направлениях.

 

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Комментариев: 3
Old Rocker
17 Апреля 2021, 18:41
Зачем , Дмитрий, вы приглашаете Юсина? Тошнит от него и его картавых провокаций на всех ток шоу.
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Виктор
Old Rocker
17 Апреля 2021 в 19:57
( Тошнит от него) очень мягко сказано...ЛазАет по всем шоу, мёдом, видно намазано...
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Михаил
17 Апреля 2021, 21:32
А в 80 годах разве американцы не платили талибам за головы советских солдат? Извиниться не хотят?
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