На Западном фронте без перемен. АРМАГЕДДОНЫЧ

«Соловьёв LIVE» в прямом эфире! Большой субботний выпуск:

- Задержан украинский дипломат

- Россия ответила США

- Боты-экстремисты ФБК*

- Зеленский просится в НАТО

Поговорим об этом в нашем стриме с экспертами.

*ФБК - признан иностранным агентом.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Срочно! Покушение на Лукашенко. ФСБ предотвратила госпереворот в Минске (17 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.