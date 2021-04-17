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Соловьёв LIVE. Срочно! Покушение на Лукашенко. ФСБ предотвратила госпереворот в Минске 17.04.2021

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Соловьёв LIVE 17.04.2021. Срочно! Покушение на Лукашенко. ФСБ предотвратила госпереворот в Минске
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Соловьёв LIVE - Срочно! Покушение на Лукашенко. ФСБ предотвратила госпереворот в Минске (17 Апреля 2021)

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Опубликовано: 17 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Соловьёв LIVE» в прямом эфире! Большой субботний выпуск:

- Задержан украинский дипломат
- Россия ответила США
- Боты-экстремисты ФБК*
- Зеленский просится в НАТО

Поговорим об этом в нашем стриме с экспертами.

 

*ФБК - признан иностранным агентом.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Срочно! Покушение на Лукашенко. ФСБ предотвратила госпереворот в Минске (17 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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