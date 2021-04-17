Соловьёв LIVE - Срочно! Покушение на Лукашенко. ФСБ предотвратила госпереворот в Минске (17 Апреля 2021)
Опубликовано: 17 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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«Соловьёв LIVE» в прямом эфире! Большой субботний выпуск:
- Задержан украинский дипломат
- Россия ответила США
- Боты-экстремисты ФБК*
- Зеленский просится в НАТО
Поговорим об этом в нашем стриме с экспертами.
*ФБК - признан иностранным агентом.
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