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Николай Стариков. Как «Единая Россия» противодействует отмене ЕГЭ, дистанта и пенсионной реформы 17.04.2021

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Николай Стариков 17.04.2021. Как «Единая Россия» противодействует отмене ЕГЭ, дистанта и пенсионной реформы
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Николай Стариков - Как «Единая Россия» противодействует отмене ЕГЭ, дистанта и пенсионной реформы (17 Апреля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 17 Апреля 2021

Ведущие: Николай Стариков

В ходе встречи с единомышленниками движения «За Правду» в Санкт-Петербурге, которая состоялась 15 апреля 2021 года, было много важных и интересных тем для обсуждения. В том числе речь зашла о кампании чёрного пиара, которую развязал депутат «Единой России» Евгений Фёдоров. 

 

На конкретных примерах рассказал единомышленникам о том, как «Единая Россия» противодействует законопроектам по отмене ЕГЭ, дистанта и пенсионной реформы.

 

Смотрите онлайн Николай Стариков Как «Единая Россия» противодействует отмене ЕГЭ, дистанта и пенсионной реформы (17 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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