В ходе встречи с единомышленниками движения «За Правду» в Санкт-Петербурге, которая состоялась 15 апреля 2021 года, было много важных и интересных тем для обсуждения. В том числе речь зашла о кампании чёрного пиара, которую развязал депутат «Единой России» Евгений Фёдоров.

На конкретных примерах рассказал единомышленникам о том, как «Единая Россия» противодействует законопроектам по отмене ЕГЭ, дистанта и пенсионной реформы.

Смотрите онлайн Николай Стариков Как «Единая Россия» противодействует отмене ЕГЭ, дистанта и пенсионной реформы (17 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.