«Не просто ликвидация, а прямая угроза каждому»: Глеб Павловский о войне против ФБК

Александр Лукашенко рассказал республиканском субботнике об исчезнувших в Москве и потом оказавшихся в белорусском СИЗО КГБ адвокате Юрии Зенковиче и политологе Александре Федуте. По его словам, они причастны к якобы готовившемуся покушению ЦРУ на него и его детей.

Екатерина Глод, политический аналитик, сотрудник Центра анализа Европейской политики.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Почему в Беларуси не верят в покушение на детей Лукашенко, какое «принципиальное решение» он готовит (18 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.