Телеканал Дождь - Почему в Беларуси не верят в покушение на детей Лукашенко, какое «принципиальное решение» он готовит (18 Апреля 2021)
Опубликовано: 18 Апреля 2021
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Александр Лукашенко рассказал республиканском субботнике об исчезнувших в Москве и потом оказавшихся в белорусском СИЗО КГБ адвокате Юрии Зенковиче и политологе Александре Федуте. По его словам, они причастны к якобы готовившемуся покушению ЦРУ на него и его детей.
Екатерина Глод, политический аналитик, сотрудник Центра анализа Европейской политики.
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