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Дождь. Почему в Беларуси не верят в покушение на детей Лукашенко, какое «принципиальное решение» он готовит 18.04.2021

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Телеканал Дождь 18.04.2021. Почему в Беларуси не верят в покушение на детей Лукашенко, какое «принципиальное решение» он готовит
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Телеканал Дождь - Почему в Беларуси не верят в покушение на детей Лукашенко, какое «принципиальное решение» он готовит (18 Апреля 2021)

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Опубликовано: 18 Апреля 2021

Александр Лукашенко рассказал республиканском субботнике об исчезнувших в Москве и потом оказавшихся в белорусском СИЗО КГБ адвокате Юрии Зенковиче и политологе Александре Федуте. По его словам, они причастны к якобы готовившемуся покушению ЦРУ на него и его детей. 
Екатерина Глод, политический аналитик, сотрудник Центра анализа Европейской политики.

 

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