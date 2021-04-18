На канале наших партнеров "Sputnik на русском" выходит программа Белые и Пушистые, а ее недавним гостем стал Федор Лукьянов - профессор ВШЭ, главный редактор журнала Россия в глобальной политике. Надо ли присоединять к России Донбасс? Зачем мы даем странам СНГ кредиты? Умеет ли Москва сменять режимы в других государствах? Почему Лукьянов после 90-ых не ходит на митинги? На эти и другие вопросы отвечает один из лучших политических аналитиков России.

Смотрите онлайн Политическая Россия Профессор ВШЭ о либералах в ВУЗе, кредитах странам СНГ и Донбассе (18 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.