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Политическая Россия. Профессор ВШЭ о либералах в ВУЗе, кредитах странам СНГ и Донбассе 18.04.2021

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Политическая Россия 18.04.2021. Профессор ВШЭ о либералах в ВУЗе, кредитах странам СНГ и Донбассе
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Политическая Россия - Профессор ВШЭ о либералах в ВУЗе, кредитах странам СНГ и Донбассе (18 Апреля 2021)

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Опубликовано: 18 Апреля 2021

На канале наших партнеров "Sputnik на русском" выходит программа Белые и Пушистые, а ее недавним гостем стал Федор Лукьянов - профессор ВШЭ, главный редактор журнала Россия в глобальной политике. Надо ли присоединять к России Донбасс? Зачем мы даем странам СНГ кредиты? Умеет ли Москва сменять режимы в других государствах? Почему Лукьянов после 90-ых не ходит на митинги? На эти и другие вопросы отвечает один из лучших политических аналитиков России.

 

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