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Главное с Ольгой Беловой 18.04.2021

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Главное с Ольгой Беловой 18.04.2021
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Главное с Ольгой Беловой (18 Апреля 2021)

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Главное с Ольгой Беловой
Главное с Ольгой Беловой
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Опубликовано: 18 Апреля 2021

Ведущие: Ольга Белова

Не первый год два столпа американской пропаганды это русские хакеры и якобы вмешательство РФ в выборы. Белый дом уже угрожал, а теперь с новой силой грозит ответной атакой, киберударами, направленными непосредственно на Путина и его киберармию. Всё это вкупе с информационной войной по сути новый вид глобального противостояния, прежде не существовавшего. Это война нового типа, информационно-гибридного.

 

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