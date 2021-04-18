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Соловьёв LIVE. «США не надо загонять Путина в угол. Результат непредсказуем»: Дмитрий Саймс 18.04.2021

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Соловьёв LIVE 18.04.2021. «США не надо загонять Путина в угол. Результат непредсказуем»: Дмитрий Саймс
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Соловьёв LIVE - «США не надо загонять Путина в угол. Результат непредсказуем»: Дмитрий Саймс (18 Апреля 2021)

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Опубликовано: 18 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российский лидер Владимир Путин во время беседы с американским коллегой Джо Байденом затрагивал вопрос о том, что американские спецслужбы готовят покушение на главу белорусского государства и его семью. 


Возможна ли встреча Путина и Байдена на фоне санкций против России и ситуации в Белоруссии?

 

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