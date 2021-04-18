Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что российский лидер Владимир Путин во время беседы с американским коллегой Джо Байденом затрагивал вопрос о том, что американские спецслужбы готовят покушение на главу белорусского государства и его семью.



Возможна ли встреча Путина и Байдена на фоне санкций против России и ситуации в Белоруссии?

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