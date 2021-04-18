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Дождь. «Покушение» на Лукашенко. Концерт в поддержку DOXA 18.04.2021

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Телеканал Дождь 18.04.2021. «Покушение» на Лукашенко. Концерт в поддержку DOXA
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Телеканал Дождь - «Покушение» на Лукашенко. Концерт в поддержку DOXA (18 Апреля 2021)

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Опубликовано: 18 Апреля 2021

Александр Лукашенко рассказал об исчезнувших в Москве и потом оказавшихся в белорусском СИЗО КГБ адвокате Юрии Зенковиче и политологе Александре Федуте. По его словам, они причастны к якобы готовившемуся покушению ЦРУ на него и его детей.

 

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