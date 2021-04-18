Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время в 21:00. Воскресный выпуск 18.04.2021

  1. Главная
  2. Первый
  3. Время в 21:00
Время в 21:00 18.04.2021. Воскресный выпуск
18.04.2021 17.04.2021 16.04.2021 15.04.2021 14.04.2021 13.04.2021 12.04.2021 11.04.2021 10.04.2021 09.04.2021
Еще

Время в 21:00 - Воскресный выпуск (18 Апреля 2021)

38 просмотров
3
0
Поделиться
Время в 21:00
Время в 21:00
Подписаться

Опубликовано: 18 Апреля 2021

Зинаида Мефодьевна последняя, кто еще помнит оккупацию деревни Рудня, фашисты захватили ее родину, когда девочке было всего три года, а когда сожгли их дома, всего пять. Рядом в лесу теперь братская могила, в которой лежат те, кто в тот страшный день решил остаться в деревне, их перебили возле старой силосной ямы. Выжил только один ребенок, повезло, фашисты решили пострелять по бегущей мишени и не попали. Позже сумевший спастись мальчик Герасим установил здесь монумент.

 

Смотрите онлайн Время в 21:00 Воскресный выпуск (18 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу