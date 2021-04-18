Зинаида Мефодьевна последняя, кто еще помнит оккупацию деревни Рудня, фашисты захватили ее родину, когда девочке было всего три года, а когда сожгли их дома, всего пять. Рядом в лесу теперь братская могила, в которой лежат те, кто в тот страшный день решил остаться в деревне, их перебили возле старой силосной ямы. Выжил только один ребенок, повезло, фашисты решили пострелять по бегущей мишени и не попали. Позже сумевший спастись мальчик Герасим установил здесь монумент.

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