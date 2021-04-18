Как американское кино иллюстрирует произошедшее с Байденом. Что означает моргнуть первым. Почему Америка так быстро забыла о военных гарантиях Украине. Новое лекарство от коронавируса МИР19 и первая в мире съедобная вакцина от Российских ученых. Но как прививаемся уже зарегистрированными вакцинами?

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