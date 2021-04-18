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Политическая Россия. В МВФ признают: экономика России отлично противостоит пандемии 18.04.2021

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Политическая Россия 18.04.2021. В МВФ признают: экономика России отлично противостоит пандемии
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Политическая Россия - В МВФ признают: экономика России отлично противостоит пандемии (18 Апреля 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 18 Апреля 2021

Экономика России отлично противостоит пандемии – признал директор европейского департамента Международного валютного фонда. Чиновник МВФ указал, что российскому правительству удаётся поддерживать макроэкономическую стабильность, и заявил, что инфляция – это «временный фактор».

 

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Комментариев: 1
Осдобенно
18 Апреля 2021, 18:38
со списком Forbes в России всё замечательно обстоит.
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