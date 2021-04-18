Байден подставил Украину: она пошла под размен СП-2. Армен Гаспарян

Суд огласил приговор Соболь, и Пригожин тут же затроллил навальнистку

Профессор ВШЭ о либералах в ВУЗе, кредитах странам СНГ и Донбассе

Экономика России отлично противостоит пандемии – признал директор европейского департамента Международного валютного фонда. Чиновник МВФ указал, что российскому правительству удаётся поддерживать макроэкономическую стабильность, и заявил, что инфляция – это «временный фактор».

Смотрите онлайн Политическая Россия В МВФ признают: экономика России отлично противостоит пандемии (18 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.