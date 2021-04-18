Политическая Россия - В МВФ признают: экономика России отлично противостоит пандемии (18 Апреля 2021)
Опубликовано: 18 Апреля 2021
Еще
Экономика России отлично противостоит пандемии – признал директор европейского департамента Международного валютного фонда. Чиновник МВФ указал, что российскому правительству удаётся поддерживать макроэкономическую стабильность, и заявил, что инфляция – это «временный фактор».
Смотрите онлайн Политическая Россия В МВФ признают: экономика России отлично противостоит пандемии (18 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.