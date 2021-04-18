Вчера стало известно о предотвращении попытки военного переворота в Минске и покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его семью. Все это должны были осуществить 9 мая представители Белорусской оппозиции при поддержке американских спецслужб. Планы преступников исходя из переписки были следующие, устранить самого главного, блокировать внутренние войска, блокировать омон, занять несколько символических объектов.

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