Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Воскресный вечер с Соловьевым 18.04.2021

  1. Главная
  2. Россия 1
  3. Воскресный вечер с Соловьевым
  4. 1
Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 18.04.2021
18.04.2021 11.04.2021 04.04.2021 28.03.2021 21.03.2021 14.03.2021 07.03.2021 28.02.2021 21.02.2021 14.02.2021
Еще

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (18 Апреля 2021)

1 385 просмотров
21
0
Поделиться
1
Воскресный вечер с Соловьевым
Воскресный вечер с Соловьевым
Подписаться

Опубликовано: 18 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Вчера стало известно о предотвращении попытки военного переворота в Минске и покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его семью. Все это должны были осуществить 9 мая представители Белорусской оппозиции при поддержке американских спецслужб. Планы преступников исходя из переписки были следующие, устранить самого главного, блокировать внутренние войска, блокировать омон, занять несколько символических объектов.

 

Смотрите онлайн Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (18 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Vlad
18 Апреля 2021, 18:46
Спасибо. И опять без украинского десерта в конце))))
Ответить
Голосуйте:
-
0
Новый ФОРУМ

Все ток-шоу