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Дмитрий Гордон. "On Target". Чеченцы. Путин и Кобзон у туалета. Пуски ракет. Байден и Трамп 18.04.2021

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Дмитрий Гордон 18.04.2021. "On Target". Чеченцы. Путин и Кобзон у туалета. Пуски ракет. Байден и Трамп
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Дмитрий Гордон - "On Target". Чеченцы. Путин и Кобзон у туалета. Пуски ракет. Байден и Трамп (18 Апреля 2021)

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Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон
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Опубликовано: 18 Апреля 2021

Ведущие: Дмитрий Гордон

Интервью Дмитрия Гордона капитану 1-го ранга ВМС США Гари Табаху.


- Табах: «Создать эту программу меня вдохновил Дмитрий Гордон»
- о родителях, школе и институте
- почему пошел в армию и о том, не хотел ли «откосить»
- Гордон о том, была ли в армии дедовщина. Табах о дедовщине в армии США
- об условиях, в которых жил на ракетном полигоне Капустин Яр
- о чеченцах
- о своем самом любимом интервью и о том, кого считает своим учителем
- Гордон рассказал историю о Путине, Кобзоне и «мочилове»
- о Трампе, Байдене и Юрии Швеце
- о своей прическе 
- почему Байден позвонил Путину и не торопился звонить Зеленскому
- Табах – Гордону: «В том, что Путин стреляет на Донбассе, виноват Байден»
- сделал ли бы интервью с Деркачом
- Гордон обратился к украинской диаспоре в США
- о том, почему СССР объявили демократию, перестройку и гласность
- почему Байден назвал Путина убийцей.

 

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