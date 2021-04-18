Дмитрий Гордон - "On Target". Чеченцы. Путин и Кобзон у туалета. Пуски ракет. Байден и Трамп (18 Апреля 2021)
Опубликовано: 18 Апреля 2021
Ведущие: Дмитрий Гордон
Чичваркин: Зеленский хочет гулять по Киеву без охраны. Значит, никакой борьбы с коррупцией не будет
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Интервью Дмитрия Гордона капитану 1-го ранга ВМС США Гари Табаху.
- Табах: «Создать эту программу меня вдохновил Дмитрий Гордон»
- о родителях, школе и институте
- почему пошел в армию и о том, не хотел ли «откосить»
- Гордон о том, была ли в армии дедовщина. Табах о дедовщине в армии США
- об условиях, в которых жил на ракетном полигоне Капустин Яр
- о чеченцах
- о своем самом любимом интервью и о том, кого считает своим учителем
- Гордон рассказал историю о Путине, Кобзоне и «мочилове»
- о Трампе, Байдене и Юрии Швеце
- о своей прическе
- почему Байден позвонил Путину и не торопился звонить Зеленскому
- Табах – Гордону: «В том, что Путин стреляет на Донбассе, виноват Байден»
- сделал ли бы интервью с Деркачом
- Гордон обратился к украинской диаспоре в США
- о том, почему СССР объявили демократию, перестройку и гласность
- почему Байден назвал Путина убийцей.
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