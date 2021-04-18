Интервью Дмитрия Гордона капитану 1-го ранга ВМС США Гари Табаху.



- Табах: «Создать эту программу меня вдохновил Дмитрий Гордон»

- о родителях, школе и институте

- почему пошел в армию и о том, не хотел ли «откосить»

- Гордон о том, была ли в армии дедовщина. Табах о дедовщине в армии США

- об условиях, в которых жил на ракетном полигоне Капустин Яр

- о чеченцах

- о своем самом любимом интервью и о том, кого считает своим учителем

- Гордон рассказал историю о Путине, Кобзоне и «мочилове»

- о Трампе, Байдене и Юрии Швеце

- о своей прическе

- почему Байден позвонил Путину и не торопился звонить Зеленскому

- Табах – Гордону: «В том, что Путин стреляет на Донбассе, виноват Байден»

- сделал ли бы интервью с Деркачом

- Гордон обратился к украинской диаспоре в США

- о том, почему СССР объявили демократию, перестройку и гласность

- почему Байден назвал Путина убийцей.

Смотрите онлайн Дмитрий Гордон "On Target". Чеченцы. Путин и Кобзон у туалета. Пуски ракет. Байден и Трамп (18 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.