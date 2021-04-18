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Николай Стариков. Путин и Байден, выход из ВТО и зачем нужна «зелёная» энергетика 18.04.2021

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Николай Стариков 18.04.2021. Путин и Байден, выход из ВТО и зачем нужна «зелёная» энергетика
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Николай Стариков - Путин и Байден, выход из ВТО и зачем нужна «зелёная» энергетика (18 Апреля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 18 Апреля 2021

Ведущие: Николай Стариков

В ходе встречи с единомышленниками, что состоялась 15.04.2021 в стенах Международного Банковского Института (Санкт-Петербург), было задано множество интересных вопросов.

 

- О петиции по выходу Эстонии из ЕС
- О чём Путин говорил с Байденом
- Почему государство содержит «Эхо Москвы»?
- Зачем Россия до сих пор состоит в ВТО?
- Как используется тема «зелёной» энергетики
- О возврате к советской системе образования
- Почему нет прогресса в вопросе образования
- О Справедливом Базовом Доходе
- Как Эрдоган посмел сменить главу турецкого ЦБ и нужно ли России членство в ПАСЕ
- Какой вид оружия сегодня наиболее актуален
- Почему до последнего времени закон был дефакто необязательным для Навального и его подельников.

 

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