Николай Стариков - Путин и Байден, выход из ВТО и зачем нужна «зелёная» энергетика (18 Апреля 2021)
Опубликовано: 18 Апреля 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В ходе встречи с единомышленниками, что состоялась 15.04.2021 в стенах Международного Банковского Института (Санкт-Петербург), было задано множество интересных вопросов.
- О петиции по выходу Эстонии из ЕС
- О чём Путин говорил с Байденом
- Почему государство содержит «Эхо Москвы»?
- Зачем Россия до сих пор состоит в ВТО?
- Как используется тема «зелёной» энергетики
- О возврате к советской системе образования
- Почему нет прогресса в вопросе образования
- О Справедливом Базовом Доходе
- Как Эрдоган посмел сменить главу турецкого ЦБ и нужно ли России членство в ПАСЕ
- Какой вид оружия сегодня наиболее актуален
- Почему до последнего времени закон был дефакто необязательным для Навального и его подельников.
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