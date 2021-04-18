В ходе встречи с единомышленниками, что состоялась 15.04.2021 в стенах Международного Банковского Института (Санкт-Петербург), было задано множество интересных вопросов.

- О петиции по выходу Эстонии из ЕС

- О чём Путин говорил с Байденом

- Почему государство содержит «Эхо Москвы»?

- Зачем Россия до сих пор состоит в ВТО?

- Как используется тема «зелёной» энергетики

- О возврате к советской системе образования

- Почему нет прогресса в вопросе образования

- О Справедливом Базовом Доходе

- Как Эрдоган посмел сменить главу турецкого ЦБ и нужно ли России членство в ПАСЕ

- Какой вид оружия сегодня наиболее актуален

- Почему до последнего времени закон был дефакто необязательным для Навального и его подельников.

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