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Добров в эфире 18.04.2021

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Добров в эфире 18.04.2021
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Добров в эфире (18 Апреля 2021)

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Опубликовано: 18 Апреля 2021

Ведущие: Андрей Добров

Американцы всегда зарабатывали на войнах, для них это как отдельная отрасль в экономике, сейчас заняли все месторождения в восточной Сирии и Ливии, до этого качали иракскую нефть. Наглядный пример, вице-президент Дик Чейни фактически втянул Буша в войну в Ираке, затем главным подрядчиком по восстановлению разрушенной нефтяной отрасли стала фирма, в которой Чейни до ухода в политику занимал руководящую должность. Классический конфликт интересов налицо, простой и понятный урок истории.

 

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