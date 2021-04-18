Американцы всегда зарабатывали на войнах, для них это как отдельная отрасль в экономике, сейчас заняли все месторождения в восточной Сирии и Ливии, до этого качали иракскую нефть. Наглядный пример, вице-президент Дик Чейни фактически втянул Буша в войну в Ираке, затем главным подрядчиком по восстановлению разрушенной нефтяной отрасли стала фирма, в которой Чейни до ухода в политику занимал руководящую должность. Классический конфликт интересов налицо, простой и понятный урок истории.

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