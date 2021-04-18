Соловьёв LIVE - Провал Волкова. Растрата денег оппозиции. ФБК гонит людей в СИЗО. Покушение на Лукашенко. Спецэфир (18 Апреля 2021)
Опубликовано: 18 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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«Соловьёв LIVE» в прямом эфире со специальным выпуском.
Поговорим об этом в нашем стриме с экспертами.
*ФБК признан иностранным агентом в РФ
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