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Соловьёв LIVE. Провал Волкова. Растрата денег оппозиции. ФБК гонит людей в СИЗО. Покушение на Лукашенко. Спецэфир 18.04.2021

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Соловьёв LIVE 18.04.2021. Провал Волкова. Растрата денег оппозиции. ФБК гонит людей в СИЗО. Покушение на Лукашенко. Спецэфир
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Соловьёв LIVE - Провал Волкова. Растрата денег оппозиции. ФБК гонит людей в СИЗО. Покушение на Лукашенко. Спецэфир (18 Апреля 2021)

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Опубликовано: 18 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Соловьёв LIVE» в прямом эфире со специальным выпуском.

Поговорим об этом в нашем стриме с экспертами.

 

*ФБК признан иностранным агентом в РФ

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Провал Волкова. Растрата денег оппозиции. ФБК гонит людей в СИЗО. Покушение на Лукашенко. Спецэфир (18 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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