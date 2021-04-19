Утренний разворот - Саша и Таня. Митинги в защиту Навального. Чехия vs ГРУ. «Покушение» на Лукашенко (19 Апреля 2021)
Опубликовано: 19 Апреля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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- Дмитрий Болкунец, политолог
- Ася Рак, экономический обозреватель
- Христо Грозев, руководитель отдела расследований издания Bellingcat
- Живой гвоздь. Любовь Соболь, юрист.
- Кирилл Рогов, политолог.
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