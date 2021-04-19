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Утренний разворот. Саша и Таня. Митинги в защиту Навального. Чехия vs ГРУ. «Покушение» на Лукашенко 19.04.2021

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Утренний разворот 19.04.2021. Саша и Таня. Митинги в защиту Навального. Чехия vs ГРУ. «Покушение» на Лукашенко
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Утренний разворот - Саша и Таня. Митинги в защиту Навального. Чехия vs ГРУ. «Покушение» на Лукашенко (19 Апреля 2021)

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Утренний разворот
Утренний разворот
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Опубликовано: 19 Апреля 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

- Дмитрий Болкунец, политолог 

- Ася Рак, экономический обозреватель

- Христо Грозев, руководитель отдела расследований издания Bellingcat

- Живой гвоздь. Любовь Соболь, юрист.

- Кирилл Рогов, политолог.

 

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