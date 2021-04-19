Соловьёв LIVE - Операция «Тишина». Подробности госпереворота в Белоруссии (19 Апреля 2021)
Опубликовано: 19 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Провал Волкова. Растрата денег оппозиции. ФБК гонит людей в СИЗО. Покушение на Лукашенко. Спецэфир
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Подробности госпереворота в Белоруссии, который предотвратила ФСБ РФ. В прямом эфире из Минска Андрей Кривошеев.
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