60 минут - По горячим следам (19 Апреля 2021)
Опубликовано: 19 Апреля 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. Вечерний выпуск. Байден объявил РФ чрезвычайной угрозой для безопасности США 15.04.2021
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЦРУ США планировало его физическое устранение, захват в заложники сыновей и осуществление военного переворота в республике. Лукашенко прямо обвинил президента США Джо Байдена в том, что убить его хотели по прямому распоряжению главы Белого дома. Разрушить планы американцев и спасти Лукашенко и его детей удалось благодаря ФСБ РФ.
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