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60 минут. По горячим следам 19.04.2021

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60 минут 19.04.2021. По горячим следам
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60 минут - По горячим следам (19 Апреля 2021)

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Опубликовано: 19 Апреля 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЦРУ США планировало его физическое устранение, захват в заложники сыновей и осуществление военного переворота в республике. Лукашенко прямо обвинил президента США Джо Байдена в том, что убить его хотели по прямому распоряжению главы Белого дома. Разрушить планы американцев и спасти Лукашенко и его детей удалось благодаря ФСБ РФ.

 

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