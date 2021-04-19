Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЦРУ США планировало его физическое устранение, захват в заложники сыновей и осуществление военного переворота в республике. Лукашенко прямо обвинил президента США Джо Байдена в том, что убить его хотели по прямому распоряжению главы Белого дома. Разрушить планы американцев и спасти Лукашенко и его детей удалось благодаря ФСБ РФ.

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