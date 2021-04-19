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Николай Стариков. Чехия – скандал против России. Митинг и провокации. Дебаты с Фёдоровым 19.04.2021

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Николай Стариков 19.04.2021. Чехия – скандал против России. Митинг и провокации. Дебаты с Фёдоровым
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Николай Стариков - Чехия – скандал против России. Митинг и провокации. Дебаты с Фёдоровым (19 Апреля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 19 Апреля 2021

Ведущие: Николай Стариков

- О провокации политического скандала между Россией и Чехией 
- Об ухудшении отношений между Россией и Америкой 
- Зачем «оппозиция» снова выводит людей на улицы 
- О попытке военного переворота в Белоруссии
- Как депутат Фёдоров раскалывает патриотов
- Когда ждать дебаты между Стариковым и Фёдоровым 
- Почему главе Еврокомиссии не предложили стул на встрече с Эрдоганом 
- Возможно ли изменение политической системы на Украине через возвращение Януковича
- Как Китай «завоевал» Тибет 
- Как Вильнюс перешёл в Литву
- Об императоре Александре III
- Как происходит глобализация 
- О национализации недр и Справедливом Базовом доходе 
- Как осуществляется манипуляция общественным сознанием 
- Как Россия ответила на попытку госпереворота в Белоруссии 
- Кто и как пользуется несовершенством российского законодательства
- Как вступить в социалистическую партию «Справедливая Россия - За Правду»
- Будет ли Украина нападать на Донбасс
- В какие регионы приедет Николай Стариков 
- О «Бесогоне» Михалкова 
- Будет ли Фёдоров извиняться за клевету 
- О книгах Джорджа Оруэлла
- Как связаться с Николаем Стариковым и стать сторонником 
- Как оградить граждан от участия в массовых беспорядках 
- Есть ли заговор в КПРФ 
- Почему нет развития внутреннего туризма в России 
- Как Собянин развивает Москву и почему все деньги в одном регионе 
- Что нужно для укрепления государственного суверенитета 
- О Дне воинской славы 18 апреля и подвиге Александра Невского 
- Как улучшить российское образование.

 

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