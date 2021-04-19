Митинг за Навального. Зачем Лукашенко рассказ о «покушении» на него? В чем Чехия обвиняет ГРУ

Александр Лукашенко сообщил, что на него готовилось покушение. По обвинению в заговоре с целью свержения власти были задержаны три белорусских оппозиционера — глава партии БНФ Григорий Костусев, адвокат Юрий Зенкович и политолог Александр Федута. Причем двое последних были задержаны в Москве, якобы они прибыли в столицу для встречи с белорусскими генерами и обсуждения деталей военного переворота.

По версии силовиков, реализация спецоперации под названием «Тишина» намечалась на 9 мая, а ее подготовку задержанные обсуждали в зум-конференции. Противники Лукашенко считают его заявление о покушении инсценировкой. Подробнее эту тему в эфире Дождя обсудили с членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павлом Латушко.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Лукашенко очень боится 9 мая»: зачем президент Беларуси мог придумать «заговор» против себя (19 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.