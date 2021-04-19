Телеканал Дождь - Навального перевели в стационар для осужденных. Власти предупреждают о «провокациях» на митинге (19 Апреля 2021)
Опубликовано: 19 Апреля 2021
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Алексея Навального перевели из колонии в стационар областной больницы для осужденных, сообщает ФСИН. Ему назначена витаминная терапия с его согласия.
Во ФСИН назвали состояние оппозиционера удовлетворительным. Его ежедневно осматривает врач-терапевт.
МВД России опубликовало заявление, в котором призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях и посещения заявленных мест их проведения. В ведомстве предупредили об опасности заражения коронавирусом и провокациях со стороны «деструктивно настроенных лиц».
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