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Дождь. Навального перевели в стационар для осужденных. Власти предупреждают о «провокациях» на митинге 19.04.2021

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Телеканал Дождь 19.04.2021. Навального перевели в стационар для осужденных. Власти предупреждают о «провокациях» на митинге
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Телеканал Дождь - Навального перевели в стационар для осужденных. Власти предупреждают о «провокациях» на митинге (19 Апреля 2021)

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Опубликовано: 19 Апреля 2021

Алексея Навального перевели из колонии в стационар областной больницы для осужденных, сообщает ФСИН. Ему назначена витаминная терапия с его согласия.
Во ФСИН назвали состояние оппозиционера удовлетворительным. Его ежедневно осматривает врач-терапевт.

 

МВД России опубликовало заявление, в котором призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях и посещения заявленных мест их проведения. В ведомстве предупредили об опасности заражения коронавирусом и провокациях со стороны «деструктивно настроенных лиц».

 

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