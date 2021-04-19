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НАШ. Марафон. Нормандский формат- встреча советников. Строительство "Северного потока-2" 19.04.2021

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НАШ 19.04.2021. Марафон. Нормандский формат- встреча советников. Строительство "Северного потока-2"
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НАШ - Марафон. Нормандский формат- встреча советников. Строительство "Северного потока-2" (19 Апреля 2021)

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Опубликовано: 19 Апреля 2021

В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

 

Гості студії: 
I ЧАСТИНА
— Борис  Тізенгаузен, політтехнолог
— Олена Дяченко, політичний експерт
— Вадим Івченко, народний депутат України, фракція ВО "Батьківщина"  
— Олексій Мовчан, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"


II ЧАСТИНА
— Неллі Яковлєва, народний депутат України "Слуга народу"
— Олександр Качний, народний депутат, фракція “Опозиційна платформа - За життя”.

 

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