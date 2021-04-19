НАШ - Марафон. Нормандский формат- встреча советников. Строительство "Северного потока-2" (19 Апреля 2021)
Опубликовано: 19 Апреля 2021
Пятница. Вечер. Встреча Зеленского с Макроном. Эскалация на Донбассе. Спивак, Куликов, Ставнийчук
Марафон. Зеленский говорит с Макроном и Меркель. Байден не обостряет отношения с РФ. Крюкова, Шуфрич
"Смотрящие" с Полуевым и Степанец. Ольга Голубовская про пост-ковидный синдром, ПЦР-тесты и противовирусные препараты
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В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.
Гості студії:
I ЧАСТИНА
— Борис Тізенгаузен, політтехнолог
— Олена Дяченко, політичний експерт
— Вадим Івченко, народний депутат України, фракція ВО "Батьківщина"
— Олексій Мовчан, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"
II ЧАСТИНА
— Неллі Яковлєва, народний депутат України "Слуга народу"
— Олександр Качний, народний депутат, фракція “Опозиційна платформа - За життя”.
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