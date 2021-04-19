Как всего за день Чехия раздула мировой скандал против России? Готова ли Москва объявить западу дипломатическую войну? Как Кремль ответит на американские злодейства? Каждый день не обходится без сюрпризов, вот сейчас таковой преподнесла Чехия, выслав 18 российских дипломатов. Ответ себя ждать не заставил, в РФ уже объявили 20 чешских представителей персонами нон-грата. Как выразились в МИДе, Чехия сама понимает, что следует за такими вот фокусами.

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