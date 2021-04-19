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Время покажет 19.04.2021

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Время покажет 19.04.2021
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Время покажет (19 Апреля 2021)

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Опубликовано: 19 Апреля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Украинские добровольцы записали видеообращение к армии РФ, а в Чехии объявили о высылке восемнадцати российских дипломатов, Россия в ответ объявила двадцать дипломатов Чехии персонами нон-грата. Лукашенко заявил о готовившемся на него и членов его семьи покушении. Бывший президент Эстонии призвал запретить россиянам въезд в Европу.

 

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