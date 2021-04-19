Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время покажет. Дипломатическая война 19.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Видео
Видео 19.04.2021. Время покажет. Дипломатическая война
19.04.2021 17.04.2021 17.04.2021 17.04.2021 17.04.2021 17.04.2021 17.04.2021 16.04.2021 15.04.2021 14.04.2021
Еще

Видео - Время покажет. Дипломатическая война (19 Апреля 2021)

20 просмотров
1
0
Поделиться
Видео
Видео
Подписаться

Опубликовано: 19 Апреля 2021

20 сотрудников посольства Чехии в России объявлены персонами нон грата после высылки 18 российских дипломатов. Премьер-министр Чехии заявил об уликах, указывающих на причастность российской разведки к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году, и отказался от визита в Москву, в ходе которого планировал обсудить поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

 

Смотрите онлайн Видео Время покажет. Дипломатическая война (19 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу