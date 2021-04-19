Видео - Время покажет. Дипломатическая война (19 Апреля 2021)
Опубликовано: 19 Апреля 2021
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20 сотрудников посольства Чехии в России объявлены персонами нон грата после высылки 18 российских дипломатов. Премьер-министр Чехии заявил об уликах, указывающих на причастность российской разведки к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году, и отказался от визита в Москву, в ходе которого планировал обсудить поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
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