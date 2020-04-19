Семь лет назад новое украинское руководство развязало настоящую войну против жителей Донецкой и Луганской областей, не пожелавших признать результаты Евромайдана. Сегодня ситуация на линии разграничения вновь обострена до предела. Конфликт, который уже унёс тысячи жизней, угрожает разгореться с новой силой. Не приведут ли постоянные провокации со стороны украинских военных к возобновлению полномасштабного конфликта? Насколько самостоятелен Киев в принятии важных решений?

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