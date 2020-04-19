Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Специальный репортаж. Восьмая весна Донбасса 19.04.2021

  1. Главная
  2. ТВЦ
  3. Специальный репортаж
Специальный репортаж 19.04.2021. Восьмая весна Донбасса
19.04.2021 12.04.2021 05.04.2021 29.03.2021 22.03.2021 15.03.2021 01.03.2021 15.02.2021 08.02.2021 01.02.2021
Еще

Специальный репортаж - Восьмая весна Донбасса (19 Апреля 2021)

24 просмотра
1
0
Поделиться
Специальный репортаж
Специальный репортаж
Подписаться

Опубликовано: 19 Апреля 2021

Семь лет назад новое украинское руководство развязало настоящую войну против жителей Донецкой и Луганской областей, не пожелавших признать результаты Евромайдана. Сегодня ситуация на линии разграничения вновь обострена до предела. Конфликт, который уже унёс тысячи жизней, угрожает разгореться с новой силой. Не приведут ли постоянные провокации со стороны украинских военных к возобновлению полномасштабного конфликта? Насколько самостоятелен Киев в принятии важных решений?

 

Смотрите онлайн Специальный репортаж Восьмая весна Донбасса (19 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу