Хочу рассказать Вам о своём предприятии, чья участь не лучше, чем у многих других, участвующих в подобных рассказах на вашем канале.

Речь идёт об Уральском Филиале ВНИПИЭТ - Восточно-Европейском научно-исследовательском проектном институте энергетических технологий (ранее первая буква В расшифровывалась как «Всесоюзный» до определенных событий в истории), входящим в состав Госкорпорации «Росатом». Расположен Уральский Филиал ВНИПИЭТ в закрытом городе Озерске, Челябинской области. ВНИПИЭТ является проектно-изыскательской организацией, выполняющей работы по проектированию объектов ядерного оружейного комплекса, атомной промышленности и энергетики.

Работаю я там руководителем нижнего звена, а попросту – начальником группы. Тянется история предприятия аж с 1933 года, тогда было основано специальное проектное бюро «Двигательстрой» в Ленинграде, он же в последствии стал ГИ «ВНИПИЭТ» - головной институт ВНИПИЭТ. Ему в помощь в 1950м году были основаны два филиала: Уральский (в г. Озерске, Челябинской области) и Красноярский (в г. Железногорске, Красноярского края). Впоследствии Санкт-Петербургский филиал и Уральский филиал попали под руководство одного «московского хозяина» в 2016 году.

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