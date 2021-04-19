Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Константин Сёмин. Атомная усталость. Письма 19.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Константин Сёмин
Константин Сёмин 19.04.2021. Атомная усталость. Письма
19.04.2021 19.04.2021 16.04.2021 15.04.2021 15.04.2021 14.04.2021 13.04.2021 13.04.2021 12.04.2021 12.04.2021
Еще

Константин Сёмин - Атомная усталость. Письма (19 Апреля 2021)

9 просмотров
1
0
Поделиться
Константин Сёмин
Константин Сёмин
Подписаться

Опубликовано: 19 Апреля 2021

Хочу рассказать Вам о своём предприятии, чья участь не лучше, чем у многих других, участвующих в подобных рассказах на вашем канале.

 

Речь идёт об Уральском Филиале ВНИПИЭТ - Восточно-Европейском научно-исследовательском проектном институте энергетических технологий (ранее первая буква В расшифровывалась как «Всесоюзный» до определенных событий в истории), входящим в состав Госкорпорации «Росатом». Расположен Уральский Филиал ВНИПИЭТ в закрытом городе Озерске, Челябинской области. ВНИПИЭТ является проектно-изыскательской организацией, выполняющей работы по проектированию объектов ядерного оружейного комплекса, атомной промышленности и энергетики.

 

Работаю я там руководителем нижнего звена, а попросту – начальником группы. Тянется история предприятия аж с 1933 года, тогда было основано специальное проектное бюро «Двигательстрой» в Ленинграде, он же в последствии стал ГИ «ВНИПИЭТ» - головной институт ВНИПИЭТ. Ему в помощь в 1950м году были основаны два филиала: Уральский (в г. Озерске, Челябинской области) и Красноярский (в г. Железногорске, Красноярского края). Впоследствии Санкт-Петербургский филиал и Уральский филиал попали под руководство одного «московского хозяина» в 2016 году.

 

Смотрите онлайн Константин Сёмин Атомная усталость. Письма (19 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу